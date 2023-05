Kritik an der Deutschen Bahn Aktivisten kapern Werbefläche am Düsseldorfer Hauptbahnhof mit Fake-Plakat

Auf dem Aushang übersetzten die Aktivisten die Abkürzung DB mit „Dreiste Boni“. In einem Text heißt es außerdem: „Mit einer Jahresvergütung von 2,2 Mio. Euro verdiente Bahnchef Richard Lutz in 2022 mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Nach einer Gehaltserhöhung von 7,5 % gönnte er sich noch einen Bonus von 1,26 Mio. Euro. Zudem schüttet der Staatskonzern, trotz maroder Infrastruktur, Unpünktlichkeit und verfallener Bahnhofsgebäude, einen dreistelligen Millionenbetrag an Bonuszahlungen an obere Führungskräfte und Angestellte aus. Möglich wurde dies, weil die Punkte Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit einfach mit 0 Prozent gewichtet wurden. Aber für die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen werden sicherlich auch ein paar Krümel abfallen.“