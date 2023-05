Kritik an der Deutschen Bahn in Düsseldorf Aktivisten kapern Werbefläche am Hauptbahnhof mit Fake-Plakat

„Strafrechtlich ist das Adbusting so, wie wir es betrieben, ohne Sachbeschädigung, nicht relevant“, teilt „Dies Irae“ unserer Redaktion mit. „Aber wenn uns die Bahn anzeigen sollte, weil wir ihr Logo nutzen, freuen wir uns auf die gerichtliche Auseinandersetzung, ob das Plakat von der Meinungsfreiheit gedeckt ist“, heißt es weiter. Gestartet war die Aktion in der Landeshauptstadt bereits am Wochenende. Auch in Frankfurt am Main hingen kurzzeitig Plakate mit dem Motiv, das belegen Fotos der Aktivisten in den sozialen Medien. Nach eigenen Angaben öffnete die Gruppe die Werbekästen mit Dornschlüsseln aus dem Baumarkt.