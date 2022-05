Wahlkampf in Düsseldorf : Aktivist klebt sich bei Habeck-Rede an die Bühne

Aktivist klebt sich bei Habeck-Rede an die Bühne

Wahlkampf in Düsseldorf

Pempelfort Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach im Hofgarten über Energie und den Ukraine-Krieg. Ein Aktivist unterbrach seine Rede mit einer Protestaktion. Wie der Politiker mit der Situation umging.

Begleitet von Trillerpfeifen und Protestrufen hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Freitag in Düsseldorf um Stimmen für die Grünen bei der Landtagwahl geworben. Ein Aktivist klebte sich an der Bühne fest, um unter anderem gegen den Bau von Flüssiggasterminals zu protestieren. Andere Störer versuchten mit Sprechchören, die Rede zu unterbrechen.