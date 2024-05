Aktionstag an Düsseldorfer Klinik Warum Eierstockkrebs so tückisch ist

Wird Eierstockkrebs diagnostiziert, ist eine Operation eine wichtige Behandlungsmaßnahme – und, so Lampe, der Operateur entscheidend für die Prognose. Deshalb sollte die notwendige OP, bei der neben den Eierstöcken, um Tumorfreiheit zu erreichen, oftmals weitere Organe wie beispielsweise Milz, Darm, Leber oder Gallenblase entfernt werden müssen, unbedingt an einem spezialisierten Zentrum von erfahrenen Experten durchgeführt werden. Die Klinik für Gynäkologie am Florence-Nightingale-Krankenhaus ist neben nur zwei weiteren Kliniken in Deutschland ein ausgewiesenes „Center of Excellence“ für die operative Behandlung des Eierstockkrebses. Lediglich 25 Kliniken in Europa haben diese Auszeichnung bisher von der Europäischen Fachgesellschaft European Society of Gynaecological Oncology erhalten, denn die Anforderungen sind sehr hoch. „Zudem sind die Teilnahme an klinischen Studien sowie eine hohe Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen notwendig – und davon profitieren unsere Patientinnen“, so Lampe.