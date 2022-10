Umwelt in Düsseldorf : 225 Bäumchen suchen ein Zuhause

Düsseldorf Die Aktion „Dein Baum“ geht in die zweite Runde: Kostengünstig gibt es 225 junge Bäume für private Gärten in Düsseldorf. Damit soll das Stadtbaumkonzept unterstützt werden. Denn die Suche nach neuen Baumstandorten wird schwieriger.

Dafür geht das Garten-, Friedhofs- und Forstamt verschiedene Wege. Einer davon ist die Aktion „Dein Baum“, die in diesem Jahr in die zweite Runde geht. Schon 2021 wurde das Angebot sehr gut angenommen: Privathaushalte sollen stark subventionierte junge Bäume für einen symbolischen Preis von 35 Euro direkt bei der städtischen Baumschule kaufen können. Pro Grundstück ist ein Baum vorgesehen, „damit sich keiner 50 preiswerte Bäume reserviert“, wie Jörg Langenhorst, Leiter des Hauptbetriebshofes im Gartenamt, erklärt. „So viele Menschen wie möglich sollen davon profitieren.“

Abholung Die Abholung erfolgt an insgesamt vier November-Freitagen an der Baumschule in Eigenverantwortung. 35 Euro müssen dann vor Ort in bar bezahlt werden.

„Wir können nur als ganze Stadtgesellschaft die große Aufgabe der Klimaanpassung angehen“, erklärt Umweltdezernent Jochen Kral. Daher sei es wichtig, nicht nur in den Straßen, Parkanlagen und Grünflächen oder Friedhöfen nach neuen Standorten zu suchen, sondern auch in die Privatgärten zu gehen und den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern selbst Anreize zu bieten, neue Bäume anzupflanzen.

Denn der Platz für neue Baumstandorte innerhalb der Stadt ist begrenzt – obwohl es genau dort besonders viel neues Grün bräuchte. Das Stadtbaumkonzept, das im August im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (AöE) vorgelegt worden ist, zeigt die Pläne, aber auch die bislang erreichten Pflanzungen von neuen Stadtbäumen auf. So wurden seit 2019 310 ganz neue Baumstandorte geschaffen, 122 Standorte konnten saniert werden, ohne die Bäume zu fällen und an 126 Stellen mussten neue Bäume gepflanzt werden, nachdem ältere weichen mussten. Pro Pflanzperiode wurden dafür rund eine Million Euro investiert.

In der kommenden Pflanzperiode, die im November startet, sollen 120 neue Standorte bepflanzt werden. „Wir planen Pflanzungen in allen Bezirken, diese sind auch in den Bezirksvertretungen abgesegnet“, erklärt Matthias Pasch, Abteilungsleiter im Gartenamt. Dort habe man keinen negativen Zuspruch erfahren, vielmehr sei die Rückmeldung positiv. „Wir betrachten in Zukunft auch den peripheren Stadtraum, um neue Standorte zu finden.“ Zudem fordere man bei Neubauprojekten aktiv zu mehr Entsiegelung auf. Auf verschiedenen städtischen Grundstücken, etwa den Freibädern, wolle man in naher Zukunft auch weitere Bäume pflanzen.