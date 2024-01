25 Prozent Plus seit Dezember Diese Düsseldorfer Aktie profitiert vom Erfolg von Trade Republic

Inmitten von Düsseldorf, direkt neben dem IHK-Gebäude am Ernst-Schneider-Platz, sitzt ein kleines Unternehmen, das am Aktienmarkt gerade groß auffährt: Die Sino AG hat ihren Börsenwert seit Dezember um rund 25 Prozent gesteigert. Interessanterweise liegt das nicht etwa am Kerngeschäft – die Sino ist eine spezialisierte Handels-Plattform für besonders aktive Aktionäre – sondern an der Beteiligung an Trade Republic. 2,3 Prozent der Anteile des Berliner Start-ups hält das 20-köpfige Düsseldorfer Unternehmen. „Und von deren Erfolg profitieren auch wir“, sagt Sino-Chef Ingo Hillen.