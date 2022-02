Seltsamer Anblick am Düsseldorfer Airport : Was macht dieses Schrottauto am Flughafen?

Was macht dieses Schrottauto am Flughafen?

Seltsamer Anblick am Düsseldorfer Airport

Düsseldorf An der Feuerwache Nord steht auf dem Gelände des Düsseldorfer Flughafens das Wrack eines alten Opel Corsa. Spaziergänger wundern sich über das seltsame Skelett. Der Flughafen gibt eine einleuchtende Antwort.

Zu den Sehnsuchtsorten der Landeshauptstadt zählt ohne Zweifel der Flughafen. Wer den engsten Kontakt zu den langsamen Riesen haben will, die landen und starten, lärmen und flüstern, beben und schweben – der spaziert am besten auf dem Schotterweg, der unmittelbar hinter dem nördlichen Absperrzaun verläuft.

In der Geometrie würde man sagen: Der Weg bildet eine Hypotenuse zwischen Lohausen und Kalkum-Ost (also gegenüber dem rechten Winkel von Niederrheinstraße und Kalkumer Schlossallee). Dorthin gelangt man über die Zeppenheimer Straße. In jedem Fall den Ohren und der Schubumkehr der Flugzeuge nach.