Flughafen Düsseldorf : Airlines müssen deutlich mehr für späte Landungen zahlen

Düsseldorf Am Airport gilt eine neue Entgeltordnung. Sie soll dazu beitragen, dass Fluggesellschaften weniger Lärm verursachen. Fluglärmgegner bewerten das neue Vorgehen.

Am Düsseldorfer Flughafen müssen Airlines in diesem Jahr deutlich mehr Gebühren für nächtliche Starts und Landungen zahlen. Grundlage dafür ist eine neue Entgeltordnung, die der Airport im Frühjahr des vergangenen Jahres beim Landesverkehrsministerium beantragt hatte und die mittlerweile genehmigt wurde.

Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens, sagt: „Unsere Entgeltordnung ist auch ein wesentlicher Baustein in unserem umfangreichen Maßnahmenpaket zum Schutz unserer Anwohner. Denn wir verfolgen weiter das Ziel, den Fluglärm , gerade auch in den Nachtzeiten, zu reduzieren.“

Bei den so genannten Lärmzuschlägen wird jetzt noch stärker zwischen Tageszeiten bis 22 Uhr sowie späteren Zeitfenstern bis Mitternacht und schließlich den Stunden in der „Kernnacht“ bis 5 Uhr morgens sowie danach bis sechs Uhr unterschieden. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht steigen die Preise sogar alle 15 Minuten. Für einen A 320 aus der Lärmklasse drei beispielsweise sind nun 836 Euro nach 23.30 Uhr fällig (bislang 292,60 Euro), kurz vor Mitternacht 1056 Euro und danach 1936 Euro. Am Tag liegen die Gebühren für diesen Flugzeugtyp lediglich bei 44 Euro.