Airline in Düsseldorf verklagt Hund durfte nach dem Urlaub nicht mit nach Hause fliegen

(wuk) Wegen ihres Hundes, der allein in Griechenland zurückbleiben sollte, hat ein deutsches Ehepaar jetzt Klage gegen eine Fluggesellschaft eingereicht. Die Airline habe sich im September 2022 geweigert, das Haustier zusammen mit den Klägern zurück nach Düsseldorf zu befördern. Das Paar wollte die Heimreise nicht ihne seinen Hund antreten, buchte einen Ersatzflug – und will diese Kosten von rund 900 Euro jetzt von der ursprünglichen Airline zurück. Wann das Amtsgericht über den tierischen Fall verhandelt, steht noch nicht fest. (Az: 19 C 233/23)