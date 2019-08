Freizeit-Tipp : Ai-Weiwei-Ausstellung geht in den Endspurt

Düsseldorf Im K20 und K21 sind die Werke des großen chinesischen Künstlers noch bis Sonntag zu sehen.

(oks) Korruption, Unterdrückung, Flucht, Tod und Menschenrechtsverletzungen – die Themen, die der chinesische Künstler Ai Weiwei in seiner Ausstellung in Düsseldorf, die jetzt am Wochenende zu Ende geht, behandelt, sind beklemmende Themen. In den großen Ausstellungshallen im K20 ist das Werk „Straight“ zu sehen. Über 5000 Kinder und Jugendliche sind 2008 in China während eines Erdbebens durch einstürzende Schulgebäude getötet worden. Die Gebäude waren nicht erdbebensicher gebaut. Der Grund: Korruption bei der Vergabe der Baugenehmigungen. Diese klagt Ai Weiwei an. Aus den Trümmern der Schulgebäude hat er über 5000 Stahlstäbe geborgen und sie gerade biegen lassen. In Kisten, die an Särge erinnern, liegen die Stäbe aufgereiht, an der Wand stehen die Namen, das Alter und Geschlecht der Opfer.