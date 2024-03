Düsseldorfer Altstadt Aggressiver 17-Jähriger verletzt mehrere Polizisten

Nur mit der Unterstützung mehrerer Funkstreifen gelang es Polizeibeamten am Donnerstagabend in der Altstadt, einen aggressiven Jugendlichen in Gewahrsam zu nehmen und eine Gruppe, die sich mit ihm solidarisiert hatte, auf Abstand zu halten. Bei dem tätlichen Angriff auf die Einsatzkräfte wurden Polizisten leicht verletzt, blieben jedoch allesamt dienstfähig.