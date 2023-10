Proteste und Fußball in Düsseldorf AfD, Palästina und Fortuna – am Samstag droht Chaos in der Stadt

Düsseldorf dürfte an diesem Wochenende voll werden. Allein drei Demonstrationen mit Konfliktpotenzial finden am Samstag statt. Eine davon, die Palästinenser-Demo, zu der rund 2000 Teilnehmer angemeldet sind, soll am Nachmittag über die Königsallee und damit mitten durch die Stadt führen. Dazu kommt am Abend noch das erste „Fortuna für alle“-Spiel. Die Arena ist aufgrund der kostenlosen Eintrittskarten mit mehr als 50.000 Zuschauern restlos ausgebucht.