Proteste und Fußball in Düsseldorf AfD, Palästina und Fortuna – am Samstag droht Chaos in der Stadt

Der AfD-Kreisverband demonstriert ab 14 Uhr am Frankenplatz in Derendorf gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft des Landes an der Schwannstraße in Golzheim. Für 13.30 Uhr hat das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ zu einer Gegendemonstration aufgerufen, 500 Teilnehmer werden dort erwartet.