Start-up aus Düsseldorf : Ärztinnen sind erfolgreich mit einer Online-Akademie

Estefanía Lang (l.) und Alice Martin F.: Medi-Login Foto: Medi-login

Düsseldorf Mehr als 10.000 Mediziner haben bereits an den Online-Kursen von Estefanía Lang und Alice Martin teilgenommen, aus dem In- wie Ausland. Die beiden Expertinnen sagen, warum ihr Modell so erfolgreich ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Sich immer wieder weiterzubilden, das gehört für Ärztinnen und Ärzte zum Berufsverständnis. Schließlich wollen sie ihre Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgen – sie sind laut Sozialgesetzbuch aber auch dazu verpflichtet. Doch gerade in der Corona-Pandemie sind viele Mediziner schon mit ihren Pflichten in der Klinik oder Praxis überbelastet. Und aus Infektionsgründen ist die Teilnahme nicht immer möglich. Genau da setzt das Start-up Medi-Login, eine Online-Weiterbildungsakademie, von Estefanía Lang und Alice Martin an.

Die beiden Gründerinnen und Geschäftsführerinnen sind vom Erfolgsmodell ihres Start-ups überzeugt, nicht nur in Corona-Zeiten. „Online-Weiterbildungen ermöglichen Ärzten eine flexible Weiterbildung im Alltag. Diese Flexibilität ist aufgrund der Dienstzeiten und der Arbeitsbelastung von Ärzten extrem wichtig“, sagt Lang, die Fachärztin für Dermatologie ist. Zudem gebe es so die Möglichkeit, sich Inhalte immer wieder anzuschauen.

Die Zahlen geben ihnen recht. Mit ihren mehr als 60 Online-Kursen, die in Deutsch, Englisch und Spanisch angeboten werden, haben sie bereits mehr als 10.000 Menschen aus dem Medizinbereich erreicht. Besonders gefragt sind Weiterbildungen in der ästhetischen Medizin (Botulinumtoxin-Therapie und Hyaluronsäurebehandlung) und der klassischen Dermatologie (etwa Muttermalbeurteilung oder Pilzdiagnostik). Die Kurse sind durch die Ärztekammer CME-zertifiziert und werden jährlich re-zertifiziert. „Das ist besonders wichtig, um den Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten“, sagt Martin.

Lang und Martin wissen aber auch um die besonderen Herausforderungen in der Online-Lehre. „Medizinische Online-Kurse benötigen eine sehr hohe fachliche und medizinische Qualität, bei der die aktuellen Leitlinien und Handlungsempfehlungen für Ärzte berücksichtigt und komplexe Themen einfach dargestellt werden“, sagt Martin. Sie ist Dermatologin in Weiterbildung, hat an der Heinrich-Heine-Universität studiert und ihre Fachausbildung am Universitätsklinikum Düsseldorf begonnen. Die Dozentinnen und Dozenten werden zudem didaktisch geschult, um vor der Kamera professionell und sympathisch aufzutreten. „Bei unseren Kursen gibt es auch stets Online-Trainer, durch die die Inhalte mittels Quizfragen direkt geprüft werden können“, sagt Lang.

Wert legt man darauf, dass die Kurse nicht monoton und langweilig werden. „Das erreichen wir, indem in den Kursen kleine Animationen und Hands-on-Videos gezeigt werden. Außerdem hält der Dozent, der vor einem Green-Screen steht, Blick-Kontakt zu dem Teilnehmer“, sagt Lang.