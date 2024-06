Designerin aus Düsseldorf Die Erfindung der Anästhesistin

Rund zehn Geschäfte bieten inzwischen ihren ganz besonderen Schmuck an, „aber es ist zu Beginn natürlich nicht so einfach, dass bei einer fairen Preiskalkulation und einer transparenten Lieferkette am Ende finanziell wirklich etwas übrig bleibt“, sagt Ellrichmann, „aber da muss ich jetzt erst mal durch“. Sie ist auch auf Messen vertreten oder präsentiert ihre Produkte wie am 22. Juni bei einem Pop-up-Event im Kö-Bogen. Sie setzt dabei beim Material vor allem auf nickelfreien, vergoldeten (Schichtdicke von 10 Mikron) Edelstahl. Preislich geht es los bei 235 Euro, eine Kette von ihr kann aber auch schon mal im höheren vierstelligen Bereich das Portemonnaie beanspruchen – wie das mit weißen Brillanten besetzte Schmuckstück, das Ellrichmann für die Miss Hungary angefertigt hat. Hineingelegt werden Ketten, Ohrringe oder Armbänder stets in ein ausgepolstertes Nussbaum-Kästchen, das an sich schon ein echter Hingucker ist.