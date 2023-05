Netzwerktreffen in Düsseldorf Gesundheitsexperten treffen sich auf dem Böhler-Areal

Mehr als 500 geladene Gäste aus der Medizin- und Gesundheitsbranche haben sich am Mittwochabend auf dem Böhler-Areal getroffen. Das Netzwerktreffen „Düsseldorf IN – Ärzte im Gespräch“ der Rheinische Post Mediengruppe fand erstmals in diesem Jahr statt; und es kamen Ärzte und Apotheker, Unternehmer, Politiker und Verbandsvertreter. Groß war das Interesse daran, was die Gesprächsgäste des Abends zu den drängenden Themen der Branche sagen würden: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen wurden von der Leiterin der RP-Wirtschaftsredaktion, Antje Höning, unter anderem zur Digitalisierung und zum Medikamentenmangel befragt.