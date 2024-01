Landesweiter Protest am 30. Januar Ärzte-Streik an der Düsseldorfer Uniklinik

Nachdem auch die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit ohne einen Durchbruch geendet hat, ruft der Marburger Bund jetzt die Ärztinnen und Ärztinnen an Unikliniken zu einem Warnstreik auf. Der Marburger Bund, mit rund 137.000 Mitgliedern der größte deutsche Ärzteverband und Deutschlands einzige Ärztegewerkschaft, begründet diesen Schritt damit, dass die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) sich weigere, „grundlegende Verbesserungen der Tarif- und Arbeitssituation von Ärztinnen und Ärzten in Universitätskliniken zu vereinbaren“. Auch an der Düsseldorfer Uniklinik müssen Patientinnen und Patienten mit spürbaren Einschränkungen am Dienstag, 30. Januar, rechnen.