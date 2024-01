Kindeswohl in Düsseldorf Darum fordern Ärzte mehr Werbung für neuen Kinderschutz-Service

Kinderärzte und Kinderschutz-Experten sind erleichtert darüber, dass Mitarbeiter im Düsseldorfer Jugendamt bei einer möglichen Gefährdung des Kindeswohls künftig rund um die Uhr erreichbar sein werden. „Allerdings sollte dieser Service viel stärker als bisher auf allen verfügbaren Kanälen beworben werden. Viele Menschen wissen nicht, an wen sie sich bei einem Verdachtsfall wenden können. Erst recht rechnen sie nicht damit, dass man dies auch abends oder am Wochenende tun kann“, sagt Wilfried Kratzsch, der lange leitender Oberarzt am kinderneurologischen Zentrum der Gerresheimer Sana-Kliniken war. Bis heute berät der Mediziner Kliniken in der Region zum Thema Kinderschutz. „Mein Eindruck ist, dass die Fälle, in denen das Kindeswohl in Gefahr ist, zuletzt zugenommen haben“, sagt der Arzt. Dabei habe die weitreichende Isolierung in der Coronazeit eine große Rolle gespielt. Klassische Beratungsangebote seien oft ausgefallen und viele Eltern seien streckenweise mit der Situation überfordert gewesen, meint er.