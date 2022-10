Folge der Corona-Pandemie : Ärzte erwarten stärkere Grippewelle

Die Nachfrage nach Grippeimpfungen war im vergangenen Jahr groß. Foto: dpa-tmn/Martin Schutt

Düsseldorf Weniger Masken und ein geschwächtes Immunsystem: In diesem Winter könnten sich mehr Menschen mit der Grippe anstecken. Das Interesse an einer Impfung gegen Infuenza ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gewachsen.

Die Zahl der Grippefälle könnte in diesem Jahr deutlich höher ausfallen als im vergangenen Winter, in dem die übliche Welle als ein Nebeneffekt der Corona-Pandemie nahezu ausgeblieben ist. Hygiene- und Abstandsregeln sorgten dafür, dass nicht nur das Coronavirus, sondern auch normale Grippeviren deutlich weniger Übertragungsmöglichkeiten hatten. 36 Influenza-Fälle zählte das Gesundheitsamt in der vergangenen Saison zwischen Oktober und Mai – in den vorherigen zwei Jahren erkrankten noch jeweils mehr als 1000 Menschen. In diesem Jahr dürfte die Zahl wieder steigen, einen Grippefall hat die Stadt bereits registriert.

„Es ist gut möglich, dass die Grippewelle in diesem Jahr stärker ausfällt“, sagt Andre Schumacher, Hausarzt in Holthausen und Vorsitzender der Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Zum einen würden die Menschen mittlerweile häufiger auf Mundschutz verzichten und weniger auf Hygieneregeln achten, zum anderen sei das Immunsystem geschwächt, weil der Körper durch eben diese Schutzmaßnahmen weniger mit Viren in Berührung gekommen sei.

Die Nachfrage nach Influenza-Impfungen sei groß, sagt Andre Schumacher, der in seiner Praxis damit vor drei Wochen begonnen hat. Auch die Kassenärztliche Vereinigung rechnet mit einem regen Interesse, so ein Sprecher. Insbesondere in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren hatten sich mehr Menschen als üblich für eine Grippeschutzimpfung entschieden. 2020 verabreichten die niedergelassenen Ärzte stadtweit 115.800 Impfungen, im vergangenen Jahr ließen sich 101.700 Menschen impfen. 2018 waren es nur 72.200 Impflinge.

Die Grippeschutzimpfung ließe sich auch mit der vierten Corona-Impfung kombinieren. „Eine links, eine rechts“, sagt Andre Schumacher. Danach sollte man etwa einen Tag Pause für mögliche Impfreaktionen wie Schlappheit, Kopf- und Gliederschmerzen einplanen, rät der Arzt. Der Aufbau des Influenza-Immunschutzes dauert der KV zufolge nach dem Piks etwa zwei Wochen und hält dann im Schnitt drei bis vier Monate an. „Zusammen mit einem aufgefrischten Immunschutz gegen das Coronavirus bildet dies einen guten Basisschutz für die folgenden Monate, nicht nur der eigenen, sondern auch der Gesundheit der Mitmenschen“, heißt es von der KV.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Vierfach-Grippeimpfstoff, der von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert wird. Dieser ist gegen vier verschiedene Varianten gerichtet, gut wirksam und deckt mehr als 90 Prozent der Influenzaviren ab, die derzeit im Umlauf sind. Eine Impfung ist in den niedergelassenen Arztpraxen, bei Betriebsärzten sowie in einigen Apotheken möglich