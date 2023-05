Bauprojekt an der Elisabethstraße Ärger um Wohnungsbau in Unterbilk

Erstmals politisch diskutiert wurde die neue Planung von der Bezirksvertretung 3 am Dienstagabend. Vera Esders, Fraktionssprecherin der Grünen in der BV, fragte, warum neuerdings frei finanzierte Wohnungen vorgesehen seien. Marko Siegesmund (SPD) sprach von einem Armutszeugnis, zumal der Investor das Grundstück geschenkt bekomme. Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Sylvia Laflör wies für die CDU auf das Handlungskonzept Wohnen und die Umsetzung hin. So empfahl die Bezirksvertretung schließlich einstimmig den weiteren Gremien, das Projekt mit 100 Prozent preisreguliertem Wohnen umzusetzen.