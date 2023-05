Fährt die Stadt nun einen rigiden Kurs? Ärger um winterfeste Gastro-Terrassen

Ein typisches Beispiel ist das Bonalumi in der Stadtmitte. „Wie in den Vorjahren auch, habe ich am 22. Februar einen Antrag bei der Stadt gestellt, um unsere Terrasse wieder nutzen zu können“, sagt Bonalumi-Chef Dirk Fröhlich und beschreibt den Status Quo als eine Art Schwebezustand. „Die Stadt störte sich plötzlich an der Höhe von 1,90 Meter, die unsere Einhausung hat. Es gibt die Aufforderung, den Windschutz abzubauen, einen neuen Antrag zu stellen und den Windschutz dann gegebenenfalls wieder aufzubauen“, sagt Fröhlich. „Das verstehe ich nicht, ich weiß nicht, wo das Problem sein soll. Die Jahre vorher war das ja auch okay, die Gäste sind glücklich mit dieser Lösung.“ Ihn schrecken auch die Kosten: Allein der Abbau und der mögliche Wiederaufbau könnten ihn 5000 Euro kosten. Was ihn ebenfalls bekümmert: „Der Windschutz wurde ja durch Coronahilfen finanziert, er hat 25.000 Euro gekostet. Das ist doch schade, wenn das jetzt in einem Lager weggeschlossen wird.“ Etliche E-Mails an die Stadt seien bislang unbeantwortet geblieben.