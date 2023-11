Bürgermonitor Ärger um den Bau von E-Ladesäulen in Düsseldorf

Die Untersuchungen ergaben, dass die Arbeiten als „verträglich“ eingeschätzt wurden. Würden diese durch eine archäologische Fachfirma dokumentiert, könnten die Arbeiten jederzeit fortgesetzt werden. Das ist aber nun nicht mehr erfolgt, denn seitens der Politik gab es Widerstand gegen die zwei gewählten Standorte. In der Sitzung der Bezirksvertretung 5 hat sich die CDU-Fraktion mit einem Dringlichkeitsantrag für einen Rückbau und das Versetzen der beiden Ladepunkte am Kaiserswerther Markt eingesetzt. „Wir sind für den Ausbau dieser Infrastruktur, aber halten diese beiden Standorte für ungünstig“, sagt Bezirksbürgermeister Benedict Stieber (CDU). Denn diese seien nicht nachhaltig, da immer noch ein Umbau des Platzes geplant sei. „Damit würden Tatsachen geschaffen werden für etwas, was noch in der Entwicklung ist.“ Zudem würden die großen Säulen nicht zum Charakter des historischen Platzes passen.