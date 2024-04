Baustellen in Düsseldorf Wann kommen die Container an der Schadowstraße weg?

Leer stehen die Container allerdings nicht. Im Gegenteil, dort und auf der vorgelagerten Parkfläche herrscht ein reges Kommen und Gehen. So sind dort mehrere Baufirmen untergebracht, die unter anderem mit dem Ausbau von Immobilien rund um die Schadowstraße beschäftigt sind. Wer allerdings Eigentümer der dreigeschossigen Anlage ist und wann diese verschwinden soll, darüber geben die Nutzer keine Auskunft. Auch der Name einer französischen Verleihfirma für Container, der auf der Anlage zu finden ist, hilft nicht weiter. Man sei nicht in das Projekt Kö-Bogen II involviert gewesen und die Container würden der Firma nicht mehr gehören, seien verkauft worden, heißt es.