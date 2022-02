Sanierung der Sporthalle in Niederheid : Ärger um ausfallende Sportstunden

Sanierung der Sporthalle in Niederheid

Düsseldorf Vor allem die beiden Hauptschulen aus dem Stadtbezirk 9 haben Probleme, den temporären Wegfall der Sporthalle Niederheid zu kompensieren. Beide haben normalerweise in der Holthausener Sporthalle für 24 Schulstunden Fläche gebucht.

Alleine mit 24 Wochenstunden Sport belegt die Benrather Hauptschule normalerweise die Holthausener Sporthalle. Gerademal acht Unterrichtsstunden Sport können durch die Nutzung der Turnhalle Niederheid, die nicht von der Sanierung betroffen ist, kompensiert werden. Für die restlichen 16 Wochenstunden muss das Kollegium der Schule nun ein Ersatzangebot organisieren. Denn obwohl sich die Stadt nach der Intervention von Lehmhaus mühte, konnte für die Hauptschule kein adäquater Ersatz gefunden werden: Verschiedene Vorschläge wie die Nutzung der Halle des Albrecht-Dürer-Berufskollegs, der Leichtathletikhalle der Arena oder der Eishalle Benrath konnten nicht von der Schule angenommen werden, da aus schulischer Sicht entweder die Rüst- und Wegezeiten oder pädagogische und organisatorische Gründe einer praktikablen Umsetzung entgegenstanden, heißt es in der schriftlichen Antwort der Verwaltung.

Unter Berücksichtigung der Ausweichmöglichkeiten, die laut Verwaltung mit den Schulen gefunden werden konnten, gibt es folgende Lösungen: Alfred-Herrhausen-Schule: Sportunterricht findet komplett statt Es konnte eine Lösung zur gemeinsamen Nutzung der Sporthalle der Gemeinschaftsgrundschule Adolf-Klarenbach-Schule gefunden werden, mit der sich die Schule das Gebäude teilt. Katholische Hauptschule Itterstraße: Es fallen vier Wochenstunden Sportunterricht weg. 20 Stunden werden durch die Nutzung der Tischtennishalle und des Judoraums am Schulstandort Hospitalstraße 45 kompensiert. Am Berufskolleg werden durch die Nutzung der Sporthalle an der Comeniusstraße sowie Ersatzangebote bei Cosmo-Sports und schulinterne, organisatorische Umstrukturierung alle acht Schulsportstunden aufgefangen.