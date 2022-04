Zugang zu Autos versperrt : Ärger mit Parkfirma am Düsseldorfer Flughafen

Schilder weisen an der Theodorstraße 128 auf eine Zwangsvollstreckung hin, eine Handynummer ist angegeben, damit betroffene Kunden Zugang zu ihrem Auto bekommen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Kunden einer Parkfirma am Düsseldorfer Flughafen standen in den vergangenen Tagen vor einem eingezäunten Gelände. Sie kamen nicht an ihre Autos. Schilder weisen auf eine Zwangsvollstreckung hin. „Ein Riesenärger war das“, sagt ein Betroffener.