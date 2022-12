Hiene-Netzwerk in Steigenberger Adventsfeier des Heine-Kreises mit Rede von Herbert Reul

Auch der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek (CDU) war zu Gast beim Heine-Kreis, dessen Vorsitzender der Journalist Andreas Turnsek ist. Der Politiker kam gerade aus Berlin und traf pünktlich im Steigenberger Parkhotel ein. Er sprach in seiner kurzen Rede das Fotoinstitut an, das nach langem Hin und Her nun doch nach Düsseldorf kommt. „Es ist großartig, dass wir das geschafft haben“, meinte er. „Es ist aber noch sehr viel zu tun.“