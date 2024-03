Verkehrswende in Düsseldorf ADFC kritisiert Radwege am Rhein massiv

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in Düsseldorf (ADFC) übt scharfe Kritik an den Verkehrsführungen für Radfahrer auf städtischem Gebiet am Rhein entlang. Anlass dafür ist das schlechtere Abschneiden des Rheinradwegs in einem Ranking auf Grundlage der aktuellen Radreiseanalyse der Initiative auf Bundesebene. Dort ging es von Platz drei auf Platz fünf hinunter, wenn nur die Zahl der Nutzer verglichen wird. Unverändert vorne liegen die Routen an der Weser und der Elbe, es folgen jetzt Ostseeküste und Donau.