Fahrradroute in Düsseldorf : ADFC kritisiert Idee für Hafenbrücke

Fahrradroute in Düsseldorf

Die Brücke am Hafen, Baujahr 1990, soll ertüchtigt werden. Einen Neubau wird es nicht geben. Foto: Jana Bauch (jaba)

Düsseldorf Für den Fahrradclub sind eine Sanierung und ein Nein zum Neubau ein falsches Signal. Doch wegen der finanziellen Auswirkungen der Pandemie sind sich Politik und Verwaltung einig, dass wohl nur eine Ertüchtigung infrage kommt.

Von einem Neubau war gar nicht erst mehr die Rede. Wie für die Verwaltung hat es auch für die Mitglieder der Bezirksvertretung 3 zurzeit wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie keinen Sinn, die erst rund 30 Jahre alte Hafenbrücke neu zu bauen. Stattdessen soll es eine sogenannte Ertüchtigung geben, damit die Brücke über dem Rhein auch wieder von Fahrradfahrern genutzt werden kann. Aufgrund des Zustands und wegen drei Unfällen in sechs Monaten – diese sind auf den Belag zurückzuführen, Kollisionen zwischen Radfahrern und Fußgängern hat es offiziell nicht gegeben – ist die Brücke derzeit nur für Fußgänger freigegeben, Räder müssen geschoben werden. Für den Fahrradclub ADFC ist eine Sanierung und das Nein zum Neubau ein falsches Signal.

Dass gehandelt werden muss, da besteht bei Politik, Verwaltung und ADFC Einigkeit. Die Brücke ist Teil von drei Velo-Routen und soll nun unter anderem einen rutschfesten Belag aus Kunststoffbohlen und höhere Rampengeländer erhalten. Zudem werden auf den Rampenpodesten die Umfahrungsgitter neu angeordnet. Anfang 2023 soll die Ertüchtigung abgeschlossen sein, auf die Stadt kämen Kosten von rund 165.000 Euro zu, 500.000 Euro würden gefördert. „Die nächsten 40 Jahre müsste man nicht mehr viel machen“, sagte Andreas Schmitz vom Amt für Verkehrsmanagement, die Brücke befände sich jetzt noch in ihrem ersten Nutzungsdrittel.

Entscheidung Über die Zukunft der Brücke wird endgültig im Ordnungs- und Verkehrsausschuss am Mittwoch, 24. November, entschieden.

Verbindung Das Bauwerk „BW 8039 – Brücke über die Hafeneinfahrt“ überspannt die Zufahrt vom Rhein in den angrenzenden Düsseldorfer Hafen und verbindet so den Rheinpark Bilk mit der Lausward.

In der Bezirksvertretung kam aber noch die Frage, ob nicht die Fahrradfahrer auch in Zukunft lieber weiterhin ihre Räder schieben sollten, schließlich blieben die Rampen unverändert schmal. Fußgänger müssten geschützt werden, „auch wenn es eine Velo-Route ist“, sagte Marko Siegesmund (SPD). Dieter Sawalies (Linke) und Tamara Blinova (AfD) schlossen sich seiner Meinung an. Doch vom Rest wurde die Forderung nach einem Radfahrverbot auf der Brücke abgelehnt und somit nicht dem Ordnungs- und Verkehrsausschuss mitgegeben, der sich als nächstes mit dem Thema entscheidend beschäftigt.