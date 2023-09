500. deutsche Filiale in Düsseldorf Ist Action billiger als Aldi?

Wie der Name schon verrät, schlägt dieses Herz ziemlich schnell. „Wir haben bei Action 6000 Artikel im Angebot“, sagt Deutschlandchef Heiko Großner. „Zwei Drittel davon ändern sich ständig.“ Überraschungseffekt im Regal plus verlässlich niedrige Preise bei Produkten des täglichen Bedarfs – so die Erfolgsformel. Ein Blick in die neue Filiale in Bilk zeigt, was das konkret bedeutet.