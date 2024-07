Stadt stockt Prämie für Integrationspreis auf Ein wichtiges Signal für mehr Miteinander in Düsseldorf

Zu den gleichwertigen Trägern des Hauptpreises gehören in diesem Jahr der vom Kreis der Düsseldorfer Muslime immer am Fronleichnamstag ausgerichtete Fußball-Cup, das Demokratieprojekt für Heranwachsende des Kultur- und Sportvereins Roma sowie der Mobile Escape Room der Jüdischen Gemeinde, der auf spielerische Weise Besonderheiten der jüdischen Kultur erklärt. Jedes dieser drei Projekt konnte einen Scheck in Höhe von 3000 Euro in Empfang nehmen. Die Jury vergab außerdem einen Sonderpreis für das Theaterprojekt „Daughters of the Future“, das sich über 1000 Euro Unterstützung freuen durfte.