Düsseldorf: Achteinhalb Jahre Haft für pädophilen Koch

Düsseldorf Wegen verschiedener Sexualdelikte ist ein 37-Jähriger am Freitag in Düsseldorf verurteilt worden. Vor zwei Jahren hatte der Mann einen Jungen aus der Schweiz zu sich gelockt - der Fall hatte deutschlandweit Schlagzeilen gemacht.

Wegen Kindesmissbrauchs in mehreren Fällen ist ein einschlägig vorbestrafter pädophiler Koch in Düsseldorf zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht am Freitag die unbefristete Unterbringung des 37-Jährigen in einer geschlossenen Psychiatrie an. Der Angeklagte hatte gestanden, Kinder missbraucht und in einem Fall vergewaltigt zu haben. Die Taten erstreckten sich über einen Zeitraum von 20 Jahren.