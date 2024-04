Düsseldorfer Spielplatz-Plan steht auch fürs kommende Jahr Diese acht Spielplätze werden 2024 modernisiert

Der Masterplan Kinderspielplätze der Landeshauptstadt sieht für das kommende Jahr vier Projekte vor. So sollen nach aktuellem Beschluss der Spielplatz an der Düsselthaler Straße in Pempelfort, an der Ulenbergstraße in Flehe, am Sermer Weg in Lichtenbroich und an der Limburgstraße in Grafenberg 2025 saniert werden. Zur Verfügung steht ein Gesamtbudget von rund 792.000 Euro. Nicht berücksichtigt wurde die Anregung der Bezirksvertretung 2, die Anlage an der Eduard-Schloemann-Straße in den Masterplan 2025 aufzunehmen. Der Grund: Das Budget reicht nach Angaben der Verwaltung nicht aus, um einen fünften Spielplatz zu realisieren.