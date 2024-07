Düsseldorfer Fashion Days 2024 Acht Mode-Labels stellen im Stadtmuseum aus

Die Marke „Nao Serati“ hat ihren Sitz in Johannesburg und ist in der Heimatstadt bereits bekannt. Judy Sanderson wuchs in Limpopo in Südafrika auf und schloss ihr Modedesign-Studium in Hongkong ab. Für ihr gleichnamiges Label arbeitet und lebt sie heute in Portugal. Molebatsi wiederum ist ein Luxusmodehaus, das ebenfalls die Möglichkeit nutzt, die eigenen Werke zu zeigen. Der südafrikanische Hip-Hop-Künstler und Designer Don Design wuchs in Durban auf und ist besonders von der Streetculture beeinflusst. Außerdem sind die Düsseldorfer Designer Marion Strehlow und Aleks Kurkowski vertreten. Der Eintritt ist frei. Für Kinder bietet Klara Virnich einen Stofftaschen-Workshop von 14 bis 16 Uhr an.