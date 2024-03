Langjährige Herausgeberin der Rheinischen Post Bewegender Abschied von Irene Wenderoth-Alt

Eine kluge, weltoffene, kämpferische Frau mit vielen Seiten und eine liebende Mutter voller Vertrauen in ihre Kinder: Dieses Bild von Irene Wenderoth-Alt zeichneten ihr Neffe Jörg Ebel und der stellvertretende Chefredakteur der Rheinischen Post, Horst Thoren, bei der Trauerfeier für die langjährige RP-Herausgeberin in der Auferstehungskirche in Oberkassel. Irene Wenderoth-Alt war in der vergangenen Woche im Alter von 75 Jahren gestorben. In einem bewegenden Gottesdienst nahmen Familie, Freunde und Wegbegleiter am Samstag Abschied.