Letzte Sitzung des Garather Kinderparlamentes Abschied vom Garather Kinderparlament

Aber in seiner letzten Sitzung hatte das Kinderparlament auch noch inhaltliche Dinge auf den Weg zu bringen. Und vor allem die Mitarbeiter des Amtes für Schule und Bildung kamen bei der schriftlichen Beantwortung diverser kritischer Fragen ins Schwitzen. Was auch mit dem Inhalt der Anfragen zu tun hatte. So wollten die vier Parlamentarier Samuel, Sophie, Luna und Jean von der Verwaltung wissen, wie Schüler in den Schulgebäuden besser vor Hitze geschützt werden können. In ihren Klassen -und Betreuungsräumen sei es schon im Frühling sehr warm gewesen und sie machen sich Sorgen, wie das erst im Hochsommer werden soll. Die Stadt verwies unter anderem auf bestehende bauliche Maßnahmen wie Rollos oder Gardinen sowie eine bessere Nutzung von Lüftungseinrichtungen.