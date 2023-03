Musikhochschule Düsseldorf Abschied vom ewigen Rektor

Raimund Wippermann gehört zur DNA der Robert-Schumann-Hochschule (RSH). Seit fast zwei Jahrzehnten und damit fünf Amtszeiten leitet er die Musikhochschule, womit er zu den dienstältesten Rektoren an Musik- und Kunsthochschulen in Nordrhein-Westfalen gehört. An der RSH kann sich daher kaum jemand vorstellen, dass er bald nicht mehr da sein soll. Doch in wenigen Tagen verabschiedet sich der 67-Jährige in den Ruhestand. Und er freut sich sehr darauf.