Nach Stichwahl-Niederlage : Düsseldorfs abgewählter OB Geisel verzichtet auf Ratsmandat

Düsseldorf Der abgewählte Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel wird sein Ratsmandat nicht antreten. Dem SPD-Politiker steht eine „Sofort-Pension“ zu. Es ist aber unklar, ob er sie in Anspruch nimmt – oder sich beruflich verändert.

„Ich möchte nicht in der Rolle des Dauermäklers sein“, sagte Geisel am Montagabend. Diese Gefahr bestehe, wenn er seinen Nachfolger Stephan Keller von der Ratsbank aus begleite. „Ich habe es ernst gemeint, als ich ihm am Wahlabend alles Gute gewünscht habe.“ Geisel war als Spitzenkandidat der SPD in den Rat eingezogen.