Abfallwirtschaft in Düsseldorf „Awista Kommunal“ ist ab 2025 für den Müll der Landeshauptstadt zuständig

Düsseldorf könne so auch mehr Einfluss auf zukünftige, ambitionierte Ziele in Hinblick auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Luftreinhaltung und Digitalisierung nehmen. Auch höhere Recyclingquoten seien geplant. Allgemein gebe es einige positive Verbesserungen für die Düsseldorfer: So sollen Papier- und Biotonnen künftig wöchentlich und nicht mehr im Zwei-Wochen-Rhythmus geleert werden. Gleichzeitig sollen die Kosten stabil bleiben und könnten sich im Einzelfall auch verringern lassen: In Zukunft sollen auch Küchenabfälle über die kostenlose Biotonne entsorgt werden können. Das verringert das Abfallvolumen in der Restmülltonne und könnte zu einem Wechsel der Behältergröße und damit geringeren Gebühren führen. „Gleichwohl gibt es externe Faktoren, die Auswirkungen auf die Gebühren haben werden“, heißt es von der Stadt.