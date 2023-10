Spielplätze in Düsseldorf In Eller gibt es seit 50 Jahren viele Abenteuer

Düsseldorf · Mit der Groschenkirmes wurde das 50-jährige Jubiläum des Abenteuerspielplatzes in Eller gefeiert. In Planung ist eine weitere Anlage in Düsseldorf.

15.10.2023, 13:58 Uhr

Feierten auf der Groschenkirmes das Jubiläum: Klaus Huse, Thomas Strempel, ehemaliger Leiter der Anlage, Friedhelm Brömm, Hans-Jürgen Kissing (v.l.). Foto: Endermann, Andreas (end)

Von Tino Hermanns

Da sage noch einer, dass es kaum Verbindungen zwischen dem eher theoretischen Hochschulstudium und der späteren Arbeitswelt gäbe. Der Abenteuerspielplatz in Eller beweist das Gegenteil. „Wir haben an einem Planspiel bei uns im Studium teilgenommen“, erläutert Friedhelm Brömm. „Daraus ist dann nicht nur die Idee entstanden, sondern auch der Abenteuerspielplatz.“