Gründer des Düsseldorfer Café Florian gestorben „Ich werde sein Erbe in Ehren weiterführen“

Im Alter von 68 Jahren ist der Düsseldorfer Gastronom Abed Mansour am vergangenen Samstag nach langer Krankheit verstorben. Er hinterlässt seine Frau Gabriele und seinen Sohn Marcel. Mansour hat die Gastronomie in der Stadt mit unterschiedlichen Konzepten geprägt, besonders das Café Florian ist schon lange eine Institution an der Nordstraße in Pempelfort.