Gründer des Düsseldorfer Café Florian gestorben „Ich werde sein Erbe in Ehren weiterführen“

Der Gastronomie-Experte Markus Eirund nahm auf seinem Facebook-Profil „Gastroportal Düsseldorf“ Abschied: „Ruhe in Frieden Abed Mansour, eine Düsseldorfer Gastrolegende, ist leider von uns gegangen. Abed hat in Düsseldorf Gastrogeschichte geschrieben.“ Kein anderer vor ihm habe so tolle Restaurants geschaffen, als Beispiele nennt Eirund neben dem Café Florian auch Rheinpark, Marcel‘s, Mansour und das Delane. Die Beerdigung findet am Dienstag, 9. April, um 14 Uhr am Nordfriedhof statt.