Kultur in Düsseldorf Abbau des Düsseldorf Festivals auf dem Burgplatz hat begonnen

Am Montag haben allerdings erst einmal die Abbauarbeiten für 2023 begonnen. Bis Donnerstag werde alles, was zum Festival gehöre, ausgeräumt. Nach der letzten Show am Montagabend werde gewöhnlich noch bis in die Nacht abgebaut. Mehr als 100 Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen beim Düsseldorf Festival gearbeitet. In der Küche haben außerdem Auszubildende der Kaiserswerther Diakonie sowie einige Ehrenamtliche geholfen und hinter den Kulissen des Events für frische Mahlzeiten gesorgt.