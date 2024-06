Vorschlag für Düsseldorfer Milliardenprojekt „Wir sollten ab sofort Geld für die Oper zur Seite legen“

Neuenhaus Das ist Schwarzmalerei und ein ziemlicher Unsinn. Wir haben solche Befürchtungen schon lange widerlegt. Seit 30 Jahren verwirklichen wir Großprojekte in dieser Stadt und haben gleichzeitig die sozialen Leistungen ausgebaut. Das ist in wirtschaftlich schwierigen Zeiten geschehen, etwa nach der Wiedervereinigung oder nach der Bankenkrise. Wenn wir heute Rekordsteuereinnahmen haben, dann hängen diese ursächlich mit den Großprojekten der Vergangenheit zusammen. Reden Sie mit Oberbürgermeistern aus anderen Städten, die haben längst verstanden, was ein Rheinufertunnel, ein Kö-Bogen und Hallen wie Arena und Dome für die Wirtschaft und die Arbeitnehmer, die in eine Stadt geholt werden sollen, bedeuten. Wir haben bundesweit einen Fachkräftemangel. Gewinnen im Kampf um Köpfe werden attraktive Städte.