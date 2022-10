Energiesparen in Düsseldorf : Ab Samstag weniger Gaslicht

In der Altstadt werden die Gaslaternen nicht ausgeschaltet. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Im September wurde beschlossen, zahlreiche Gasleuchten in Düsseldorf zeitweise auszuschalten, um damit Energie einzusparen. Ab Samstag ist es so weit. In den betroffenen Straßen gelten dann auch andere Regeln für Autofahrer.

Um 3 Uhr nachts gehen am Samstag erstmals 8000 der insgesamt 14.000 historischen Gaslaternen im Stadtgebiet aus. Erst um 5 Uhr werden sie wieder eingeschaltet. In diesem Zeitrahmen sollen sie immer freitags, samstags und vor Feiertagen aus sein, in allen übrigen Nächten erlöschen sie bereits um 1 Uhr.

Diese Maßnahme ist Teil der Energieeinsparung der Stadt. Eine Übersicht, welche Straßen davon betroffen sind, gibt es unter www.duesseldorf.de/energie. Die betroffenen Laternen werden mit einem Ring gekennzeichnet, außerdem verweisen Zusatzschilder in diesen Straßen auf Tempo 30 zu den Abschaltzeiten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

An sicherheitsrelevanten Stellen werde Kompensationsbeleuchtung eingeschaltet. Darüber, wo Ersatzleuchten aufgestellt werden, entscheidet die Polizei.

Allerdings können nur Gaslaternen abgeschaltet werden, die sich zentral steuern lassen. Deshalb ergibt sich ein stadtweiter Flickenteppich. Nicht oder kaum betroffen sind die Stadtteile Altstadt, Bilk, Carlstadt, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Himmelgeist, Holthausen, Lörick, Niederkassel, Oberkassel und Oberbilk.

In anderen wird das gesamte oder ein großer Teil des Gaslichts ausgehen, darunter Benrath, Düsseltal, Eller, Flingern, Gerresheim, Golzheim, Heerdt, Kaiserswerth, Lichtenbroich, Lohausen, Ludenberg, Rath, Stockum, Unterrath, Urdenbach und Vennhausen. In Wersten werden nur die Laternen östlich der Kölner Landstraße abgeschaltet.

In den Fokus geraten sind die historischen Beleuchtungen, weil sie im Vergleich zur elektrischen Straßenbeleuchtung ein Vielfaches an Energie benötigen.