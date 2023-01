Alter Hafen in Düsseldorf Aalschokker in Schieflage

Düsseldorf · Der Aalschokker im Alten Hafen in Düsseldorf ist in Schieflage geraten. Wird der marode Kahn jetzt noch kentern? Was Experten dazu sagen. Eine Entsorgung soll jetzt zügig vorangetrieben werden.

16.01.2023, 11:02 Uhr

Der Aalschokker im Alten Hafen ist zuletzt gehörig in Schieflage geraten. Foto: privat

Von Marc Ingel