Polizeieinsatz in Düsseldorf : 93-Jährige nach Unfall mit Müllwagen gestorben

Update Düsseldorf Eine 93-jährige Frau, die von einem rükwärts fahrenden Müllwagen erfasst und schwer verletzt worden war, ist gestorben. Wie genau die Umstände des Unfalls in Düsseldorf-Gerresheim waren, ermittelt die Polizei.

In Düsseldorf-Gerreheim ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall mit einem Müllfahrzeug gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei am Freitag eine 93-Jährige schwer verletzt worden. Am Sonntag erlag die Freu in einerm Wuppertaler Krankenhaus ihren Verletzungen. Nach Informationen unserer Reaktion handelte es sich beim Unfallfahrzeug um einen Sperrmülltransporter der Awista.