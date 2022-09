Polizeieinsatz in Düsseldorf : 93-Jährige bei Unfall mit Müllwagen schwer verletzt

Auf dem Foto ist ein Sperrmüllfahrzeug der Awista zu sehen, allerdings nicht das Unfallfahrzeug. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Zu dem Unglück in Gerresheim kam es, als der Fahrer des Awista-Fahrzeugs rückwärts rangierte. Wie genau die Umstände waren, ermittelt jetzt die Polizei.

In Düsseldorf ist es zu einem schweren Unfall mit einem Müllfahrzeug gekommen. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, ist dabei am Freitag eine 93-Jährige schwer verletzt worden, sogar Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Nach Informationen unserer Reaktion handelte es sich beim Unfallfahrzeug um einen Sperrmülltransporter der Awista.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei am Morgen gegen 9.35 Uhr auf der Metzkauser Straße in Gerresheim. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Müllwagen dabei rückwärts. Die Frau wollte zeitgleich die Straße zu Fuß überqueren und stürzte zu Boden. Die Polizei teilt dazu mit: „Wie und in welchem Umfang es zur Berührung zwischen dem Fahrzeug und der Person kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“ Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz.

Der 51-jährige Fahrer aus Düsseldorf erlitt einen Schock. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Ermittlung der Schuldfrage dürfte entscheidend sein, dass der Fahrer des Müllfahrzeugs rückwärts fuhr. Dazu heißt es in der Straßenverkehrsordnung: „Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden und beim Rückwärtsfahren darüber hinaus so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen.“

