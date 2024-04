Landgericht Düsseldorf 89-Jähriger gesteht tödliche Messerstiche auf Ehefrau

Direkt mit einem Geständnis zu Prozessbeginn hat ein 89-jähriger Familienvater am Freitag eine Mordanklage vor dem Düsseldorfer Landgericht bestätigt. Demnach habe er an einem Novembermorgen 2023 seine sieben Jahre jüngere Frau nach mehr als 60 Ehejahren in der gemeinsamen Wohnung in Rath noch vor dem Frühstück mit einem Buttermesser angegriffen und tödlich verletzt.