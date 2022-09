Energiekrise und steigende Preise : Rund 85.000 Düsseldorfer sind auf staatliche Hilfe angewiesen

Düsseldorf Düsseldorf gilt als reiche Stadt – doch stimmt das auch? Etwa 13 Prozent der Bewohner sind laut Stadt auf staatliche Hilfe angewiesen.

(kess) Düsseldorf gilt gemeinhin als wohlhabende Stadt – ein Mythos, sagt der Sozialwissenschaftler Christoph Gille von der Hochschule Düsseldorf (HSD). Legt man die Definition der Europäischen Union zugrunde, gilt als arm, wer über weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens in Deutschland verfügt. In Düsseldorf betrifft das 19 Prozent der Menschen, sagt Gille. Armut gehe dabei immer auch mit sozialer Ausgrenzung einher. „Für viele Düsseldorfer sind Dinge, die für die Mittelschicht selbstverständlich sind, nicht möglich.“

Viele der Menschen, die als arm gelten, beziehen staatliche Leistungen. Eine Übersicht, wie viele Menschen das in Düsseldorf betrifft, hat die Verwaltung kürzlich im Ausschuss für Gesundheit und Soziales vorgelegt. Demnach bezogen mit Stand Februar dieses Jahres 54.408 Menschen die sogenannte Grundsicherung für Arbeitssuchende, auch Hartz-IV genannt. Wohngeld bekamen 16.820 Personen. Zu diesen gehören meist Personen mit geringem Einkommen, das knapp über dem Sozialhilfesatz liegt. Das betrifft auch Rentnerinnen und Rentner. Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten 1229 und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 13.718 Personen.

Immobilienmarkt in Düsseldorf

Immobilienmarkt in Düsseldorf : Wohnungen und Häuser verkaufen sich immer schneller

Koalitionsausschuss an diesem Samstag

Koalitionsausschuss an diesem Samstag : Ampel-Parteien ringen um drittes Entlastungspaket

Gewalt in der Düsseldorfer Altstadt

Gewalt in der Düsseldorfer Altstadt : Immer wieder Messer

Ganz früh in Rente? So kann es klappen

Ruhestand mit 50 : Ganz früh in Rente? So kann es klappen

Feuer in Schnellrestaurant – Wohnhaus evakuiert

Einsatz in Düsseldorf

Einsatz in Düsseldorf : Feuer in Schnellrestaurant – Wohnhaus evakuiert

So treffen die hohen Preise die Geringverdiener

So treffen die hohen Preise die Geringverdiener : „Die Sorgen sind groß vor diesem Winter“

Aus der Vorlage geht auch hervor, dass die Zahl der Menschen, die Hartz-IV beziehen, seit 2016 – damals waren es noch mehr als 64.000 – um rund 15 Prozent gesunken ist. In den anderen Bereichen schwanken die Zahlen, „eine eindeutige Tendenz zu immer weiter steigenden Fallzahlen zeigt sich bislang auch in den Jahren 2021 und 2022 nicht“, heißt es. Rechnet man alle Werte zusammen, kommt man auf mehr als 85.000 Personen, die in Düsseldorf auf Unterstützung angewiesen sind – das entspricht rund 13 Prozent der Stadtbevölkerung.