Suche nach Vermisstem in Düsseldorf 84-Jähriger verlässt Pflegeheim und verschwindet

Seit Donnerstagnachmittag gilt der 84 Jahre alte Peter Wilhelm F. aus Düsseldorf als vermisst. Der Mann, der in einem Pflegeheim in Oberbilk lebt, verließ die Einrichtung gegen 16.30 Uhr und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Seine Spur verliert sich am Amts- und Landgericht an der Werdener Straße, teilte die Polizei mit.